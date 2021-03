Camogli: Messa a un mese dal crollo dei feretri in mare (4)

A Camogli i frati benedettini olivetani del monastero di San Prospero lunedì 22 marzo alle ore 18, a un mese esatto dal crollo di alcuni loculi in mare, celebreranno una Messa a suffragio dei morti coinvolti. Chiederanno a San Prospero e all’Abate Schiaffino, fondatore del monastero e figura per cui è in corso il processo di beatificazione, di far ritrovare tutti i defunti. Verrà poi impartita la benedizione alla città, al mare, al cimitero e ai defunti. Se il tempo lo consentirà la Messa sarà celebrata sulla terrazza da cui si domina il golfo; altrimenti all’interno della chiesa.