Sori: il sindaco si è dimesso, “Decisione irrevocabile”

Questa mattina alle 10.30 il sindaco di Sori Mario Reffo si è dimesso. Così spiega la decisione: “In un anno e mezzo non ho trovato la sintonia necessaria con la mia maggioranza, Non c’è feeling e così ho pensato di non far perdere ulteriore tempo al Comune. Il vaso di Pandoro si è rotto. Probabilmente sarà colpa mia. In ogni caso ho creduto opportuno dimettermi”. Decisione irrevocabile? “Ho 78 anni e alla mia età si fanno solo passi ponderati”.

Sori andrà così alle urne con ogni probabilità a ottobre.