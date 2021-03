Recco: “Il delitto Moro e l’attualità del suo magistero”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Quarantatré anni or sono, con il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta, iniziò il martirio dello statista democristiano.

Il 16 marzo e il 9 maggio (giorno del ritrovamento del suo corpo privo di vita) sono date che appartengono alla memoria condivisa di un Paese che riconosce il sacrificio di Aldo Moro come una ferita che non potrà mai rimarginarsi.

A rendere intatto il ricordo di Aldo Moro è l’attualità del suo magistero.

Lui ha fatto della Democrazia Cristiana un pensiero che resiste alla scomparsa del soggetto politico scudocrociato.

Il moroteismo è la disapplicazione dell’ideologia, l’esperienza dell’equilibrio ma ancora prima la predisposizione a farsi carico della realtà.

Per Aldo Moro ogni programma, se ambisce a diventare fatto politico, “deve mirare alla ricerca del fecondo motivo di conciliazione tra principi, opportunità e consenso”.

Da ciò “l’impegno a tenere insieme identità e mediazione, autonomia e confronto, l’essere in sé e l’essere per il mondo”: orizzonte, questo, di una politica pervasa da una solida cultura delle alleanze.

C’è un messaggio di Aldo Moro che, riletto oggi, rivela per intero l’attualità del suo realismo: “Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà”.

Da queste parole emerge la vocazione a rispettare la realtà, senza vietarsi il diritto di cambiarla.