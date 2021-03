RASSEGNA STAMPA. Astrazeneca spariglia le prenotazioni

Oggi martedì 16 marzo, auguri a Eriberto. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: riposino (breve riposo; pisolino; sonnellino pomeridiano). Proverbi: “Il pane altrui sa di sale”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Asl 4: sono 17 i nuovi contagi e cinque i nuovi ricoveri”; “Asl 4 prova ad accelerare, ma lo stop ad Astrazeneca fa saltare le prenotazioni”; “L’istituto comprensivo di Sestri: Possibili cambi di orario”; “Bar aperti per dare un servizio, ma l’asporto è un disastro”.

Sestri Levante ricorda il fotografo Gastel. Chiavari: cordoglio per Aldo Risso e Umberto Guerrini. Chiavari: fermato in stazione con droga. Chiavari: un ritratto per celebrare tre anni di Spazio Mec. Chiavari: travolto sulle strisce. Chiavari: scambio di carreggiata in A-12 ancora per due mesi.

Rapallo: parco Canessa, lavori in dirittura di arrivo.

Camogli: riparte la rimozione dei detriti. Recco: investe scooterista e fugge.

Favale: massi sulla strada alla Scoglina, strada bloccata. San Colombano: concorso fotografico tra le sponde del Lavagna. Val Graveglia: “Eisa viveva per gli altri, è sempre stata così”. Borzonasca: lavori alla Squazza, Val d’Aveto off limits ai mezzi pubblici.