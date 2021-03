Rapallo: vaccini, l’inutile attesa di trenta vaccinandi

Ieri pomeriggio all’ospedale di Rapallo erano trenta i vaccinandi in attesa di inaugurare la nuova fase affidata ai medici di medicina generale (relegati nella sigla mmg). Sono presenti anche il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia e il vicesindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati per un confronto su ciò che occorre fare per rivitalizzare in tempi brevi e senza contare sui privati le specialità esistenti.

Quando arriva la notizia che la Germania ha sospeso il vaccino Astrazenca, Brigati da politico navigato ha capito che l’Italia avrebbe fatto la stessa cosa ed ha consigliato di attendere prima di dare il via alle vaccinazioni. Petralia si è sabato attivato, consultandosi con la Regione. I trenta in attesa e l’équipe medico-sanitaria se ne sono tornati a casa.

Pier Giorgio Brigati