La polizia urbana di Rapallo ha intercettato la vettura di un residente privo, di fatto, di assicurazione. L’interessato ha insistito di essere in regola avendo sottoscritto una polizia online per un importo di 600 euro. Era però accaduto che due campani, rintracciati a seguito di meticolose indagini, erano riusciti a inserirsi nella trattativa deviando l’importo, destinato alla ditta di assicurazioni, in un loro conto, ovviamente chiuso nel frattempo. I due sono stati denunciati.