Poste: uffici regolarmente aperti con orari consueti

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Liguria in zona arancione ai fini del contenimento alla diffusione del virus, Poste Italiane informa che gli uffici postali delle aree interessate sono regolarmente aperti e pienamente operativi secondo i consueti orari.

Poste Italiane, i cui servizi sono ritenuti tra quelli essenziali sin dall’inizio della pandemia, coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi all’ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni necessarie ed indifferibili.