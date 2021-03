Levanto: progetto di ristrutturazione del Fai premiato da Franceschini

di Guido Ghersi

Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) a suo tempo ha presentato il progetto per la ristrutturazione del “Podere di Case Lovara” sito a Punta Mesco nel territorio del Comune di Levanto, e pochi giorni addietro, il Ministro della Cultura, Dario Franceschini ha assegnato al progetto il “Premio Nazionale del paesaggio” con la la seguente motivazione: “Il Podere Case Lovara a Punta Mesco: un modello sperimentale di recupero rurale storico in un’area protetta”.

Infatti il “F.A.I.” già otto anni or sono ha iniziato a realizzare nel “Podere…” un’area di 45 ettari, un progetto pilota di sviluppo territoriale basato sulla sostenibilità, all’interno del “Parco Nazionale delle Cinque Terre”.

Il recupero di questo paesaggio rurale storico, ha consentito la creazione di un laboratorio di sostenibilità nel segno dello spirito del luogo in grado di garantire la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, il miglioramento della qualità del terreno, del regine delle acque, della biodiversità nonché dell’autosufficienza energetica ed idrica.