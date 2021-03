Levanto: Podere Case Lovara, menzione per il Premio del Paesaggio

Dall’ufficio stampa del Fai – Fondo Ambiente Italiano – riceviamo e pubblichiamo

Podere Case Lovara a Punta Mesco, Bene del Fai – Fondo Ambiente Italiano a Levanto (Sp), ha ricevuto una menzione per il Premio Nazionale del Paesaggio in quanto “modello di eccellenza e potenzialmente replicabile in altri contesti”.

Lo ha annunciato domenica 14 marzo il Ministro della Cultura Dario Franceschini in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che ha dichiarato: “Il Premio Paesaggio è un riconoscimento importante, una prova di come noi in molti settori siamo all’avanguardia. Dobbiamo essere orgogliosi perché la tutela del paesaggio è uno dei settori su cui l’Italia è più avanti di molti altri Paesi”.

Nello specifico, la menzione toccata al Bene del Fai a Levanto (SP) come “modello sperimentale e sostenibile di recupero del paesaggio rurale storico in un’area protetta” si sostanzia nel fatto che Podere Case Lovara è un progetto “pilota” di sviluppo territoriale basato sulla sostenibilità. Come conclude il Ministero: “Il recupero del paesaggio rurale storico ha permesso la creazione di un “laboratorio di sostenibilità” nel solco dello spirito del luogo, in grado di garantire la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, l’autosufficienza energetica e idrica, grazie al risparmio delle risorse e all’impiego di infrastrutture innovative ed efficienti, il miglioramento della qualità dei suoli, del regime delle acque e della biodiversità. Tra i punti di valore di questo progetto, realizzato con esemplare cura e grande attenzione per tutti i principi dello sviluppo sostenibile, consiste nell’aver fissato un modello di eccellenza, potenzialmente replicabile in altri contesti”.

(Foto Davide Marcesini)