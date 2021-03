Covid-19: enti locali, dalla Provincia della Spezia un incontro su sgravi fiscali

Dall’ufficio comunicazione presidenza della Provincia riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito del Progetto di informazione comunitaria, la Provincia della Spezia tramite la propria “antenna Europe Direct”, in collaborazione con Anci Liguria e la Rete Enterprise Europe Network, promuove una sessione formativa on line di approfondimento normativo per gli enti locali liguri sul tema dei contributi, degli sgravi e delle agevolazioni fiscali in emergenza Covid-19.

Il webinar, organizzato dalla Provincia spezzina, avrà valenza regionale, questo perché l’Ente è referente per l’Unione Europea nell’ambito del sistema “Europe Direct”, e garantirà un fondamentale supporto di informazione e tecnico per tutte le amministrazioni locali liguri. Proprio per questo già in tante hanno chiesto di partecipare, con propri delegati, all’iniziativa.

L’incontro è, infatti, principalmente rivolto agli amministratori locali, ai segretari generali ed ai funzionari pubblici, a chi si occupa di servizi finanziari, società partecipate, trasporto pubblico, rifiuti e settore legale, ma anche a tutti coloro, professionisti compresi, che seguono il settore della pubblica amministrazione.

Obiettivo del webinar è quello di inquadrare quali possano essere le attività svolte dall’ente pubblico riconducibili agli “aiuti di stato”, dare le indicazioni di massima sulle norme da applicarsi proprio nel caso di “aiuti di stato”, questo per evitare ciò che non è consentito e fare correttamente ciò che è lecito, oltre a descrivere le deroghe previste dall’Europa alla disciplina stessa in attuazione del “Temporary framework” adottato in concomitanza dell’emergenza Covid-19. Un focus particolare sarà dedicato ai servizi pubblici, specificatamente al tema delle agevolazioni Tari. Infatti proprio l’emergenza economica, determinata dalla pandemia da COVID-19, ha spinto la Commissione europea ad ammettere aiuti temporanei straordinari che possono coinvolgere anche i Comuni, in quanto autorità concedenti o soggetti attuatori di misure statali.

“Uno dei compiti dell’Amministrazione Provinciale, proprio nel concetto di essere “casa del Comuni”, così come sviluppato anche dal progetto “ Province & Comuni”, realizzato dall’Unione Province Italiane, è quello di garantire un supporto concreto agli enti locali _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ migliorare la capacità amministrativa, razionalizzare la spesa pubblica, favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale sono obiettivi fondamentali. Mettendoci a disposizione proprio dei Comuni, in particolare degli enti locali più piccoli, offrendo l’assistenza dei propri settori e dei propri tecnici, garantendo professionalità specifiche ed esperienze consolidate, anche attraverso iniziative come questi appuntamenti formativi, si possono aprire occasioni fondamentali per migliorare servizi ai cittadini ed alle imprese oltre ad accedere a opportunità quanto mai importanti in questo momento di generale difficoltà.”

L’evento si svolgerà il 18 marzo 2021, dalle 9:00 alle 11:30, sulla piattaforma Gotomeeting. Per partecipare si dovrà inviare un’email a europe.direct@provincia.sp.it. Ad iscrizione registrata verrà inviato il link per accedere alla piattaforma.

Programma:

– Interventi

– Saluti istituzionali, a cura di Pierluigi Peracchini Presidente della Provincia della Spezia e referente UPI Liguria Carlo Eugenio Baldi, Docente di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Bologna

– Sessione dibattito