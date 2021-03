Cantiere dei box privati e interrati sotto via Colombo a Camogli. Realizzata la soletta che ripristina in parte via Colombo, in attesa di completare lo scavo dove è tracciata l’attuale rotatoria, si sta realizzando la rampa che, con un a deviazione, permetterà ai veicoli che provengono da via 20 Settembre di imboccare via Colombo e quindi piazzale Matteotti.

Nelle foto un camion che versa materiale nella costruenda rampa verso via 20 Settembre.