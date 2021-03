Camogli: messa in sicurezza a Bana, vie Molfino e San Nicolò

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Approvati con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio u.s. i finanziamenti relativi a tre interventi destinati al consolidamento e alla messa in sicurezza di zone individuate nel territorio comunale con progetti presentati a luglio 2020.In particolare:• € 135.000,00 per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale dell’area localizzata in prossimità del primo tornante di via Degregori (frana del 2019), con opere in cemento armato e metalliche, e pieno ripristino della viabilità carrabile;

• € 210.000,00 per interventi di consolidamento del fronte roccioso in via S. Nicolò (località Chiesa Vecchia) lungo la dorsale che digrada verso il mare, a monte della pedonale che conduce a Punta Chiappa. Sono previste opere per la mitigazione del rischio geomorfologico per il consolidamento dei blocchi in disequilibrio, realizzate con reti armate e pannelli fune e la sistemazione, con opere di ingegneria naturalistica, del settore vicino al percorso pedonale, con la realizzazione di palizzate semplici;

• € 169.000,00 per un intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della porzione di via Molfino, in prossimità dell’area della passerella pedonale: pulizia vegetazionale, disgaggio e applicazione di reti metalliche armate e, ove necessario, di barriere paramassi di adeguata altezza.