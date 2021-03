Camogli: cimitero, il ricordo della tragedia ogni 22 febbraio

di Consuelo Pallavicini

Sono riprese, tra i resti dei loculi del cimitero di Camogli crollati a mare, le delicate e attente ricerche dei feretri e delle salme in essi contenute. I militari della Marina e i Vigili del fuoco sanno quanto importante sia la loro ricerca e quanto attesi siano i risultati.

Spesso in tv sentiamo i parenti di vittime spiegare quanto sia importante avere un luogo certo dove poter portare un fiore o dire una preghiera. Si può quindi ben capire il dolore dei familiari di questi defunti “dispersi”.

La speranza è che tutti possano riavere una tomba sicura su cui recarsi a pregare. Fin d’ora sarebbe giusto prendere un impegno: ogni 22 febbraio alle 15.30 riunirsi per un doveroso ricordo della tragedia che ha colpito in primo luogo i parenti, ma anche tutta la cittadina. Così come fa Recco per ricordare i caduti del primo bombardamento o Portofino ogni prima domenica di dicembre per rendere omaggio ai 22 martiri dell’Olivetta.