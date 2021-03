Autostrade: “Sistemare urgentemente i pannelli fonoassorbenti”

Dal Gruppo Lega Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Inquinamento acustico nel nodo genovese e nei tratti autostradali di Chiavari e del Tigullio. E’ urgente e importante che Regione Liguria si attivi presso tutti i soggetti competenti per sollecitare un celere intervento di sostituzione dei pannelli fonoassorbenti rimossi a seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica. Inoltre, occorre richiedere l’installazione di ulteriori barriere antirumore anche nei tratti autostradali che ne risultano sprovvisti. In tal senso, oggi ho presentato un’interrogazione, che si aggiunge all’ordine del giorno sull’argomento già depositato lo scorso dicembre. I liguri non possono continuare a essere penalizzati da questa insostenibile situazione”. Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).