Oltre alle chiusure in A-12 già annunciate, tra cui il tratto autostradale Nervi-Recco, stanotte dalle 21 alle 6 di domani sarà chiuso anche il tratto Recco-Rapallo; la decisione è stata assunta senza il consueto preavviso.

In sostanza i veicoli che escono dall’A-12 a Nervi devono percorre la via Aurelia per tutto il Golfo Paradiso fino a Recco, salendo poi a Ruta, San Lorenzo della Costa rientrando in A-12 dopo avere percorso anche il centro di Rapallo.