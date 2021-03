Vaccini: l’Aifa sospende Astrazeneca (4)

Sale la tensione sul tema vaccini, un argomento delicato che non solo sta dividendo l’opinione pubblica ma che sta creando forti disagi in chi si è sottoposto o si deve sottoporre in questi giorni alla somministrazione. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa infatti ha deciso: l’utilizzo del vaccino Astrazeneca sarà vietato su tutto il territorio nazionale in attesa dei pronunciamenti dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali). La decisione è assunta “in via del tutto precauzionale e temporanea” e in linea con quanto sta accadendo in altri Paesi europei fra cui Francia e Germania.