Recco: vaccinazioni, domani via alla alla seconda dose

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Nel Palazzo della Salute parte da domani la somministrazione della seconda dose dei vaccini alla popolazione ultraottantenne di Recco. Si tratta del richiamo relativo al 23 febbraio, quando la campagna vaccinale debuttò, mentre alcuni over 80 continueranno a ricevere la prima dose e si proseguirà tutta la settimana con le consuete 60 somministrazioni giornaliere. Nell’ex ospedale di Recco, ad oggi, sono state iniettate 758 prime dosi ai cittadini over 80 di Recco, Avegno e di Sori. Nel novero dei vaccinati in queste settimane anche due anziani centenari, tra i più longevi cittadini di Recco. “La risposta dei nostri anziani è stata più che positiva dandoci il buon esempio di quanto sia importante vaccinarsi per poter uscire finalmente dalla pandemia. Contiamo di terminare questa prima fase entro metà aprile e concludere la campagna vaccini dedicata agli over 80 entro il 10 maggio. Un particolare ringraziamento va al personale dipendente del Comune che svolge il servizio di prenotazione, ai volontari della Protezione Civile, al gruppo Alpini e ai militi della Pubblica assistenza Croce Verde che garantisco, ognuno per la parte di propria competenza, il buon andamento della campagna vaccinale” dichiara soddisfatto il sindaco Carlo Gandolfo.

In questa fase è possibile anche ricevere, per chi ancora non l’avesse fatto, la prima dose del vaccino, telefonando e prenotandosi al numero 366 7804083, dalle ore 9 alle ore 13. Recco è l’unico Comune ligure con più di 5mila abitanti a prendere in carico le prenotazioni per i vaccini agli over 80, grazie all’impiego dei dipendenti che, a turno, svolgono questo incarico.