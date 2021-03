Recco: investito da auto pirata, si cercano testimoni

Da Gian Luca Buccilli riceviamo e pubblichiamo

A.P. 25 anni oggi, è un ragazzo residente a Recco.

Venerdì 12 marzo, intorno alle ore 20.15, tornava da San Rocco di Camogli a Recco sulla sella del suo scooter, dopo aver terminato il turno lavorativo.

In via Filippo da Recco è stato urtato da un’autovettura che procedeva in senso contrario di marcia.

Il conducente, dopo averne provocato la caduta, si è allontanato ed ha omesso di soccorrerlo.

Il ragazzo ha riportato traumi che hanno coinvolto diversi organi, rischia inoltre l’amputazione di un dito. Si trova ora ricoverato e una volta stabilizzato, avrà bisogno di un lungo periodo di riabilitazione.

Vorrei con tutto il cuore che l’autore di questo gesto si ricreda e, senza ulteriore indugio, si rechi presso le forze dell’ordine.

Così facendo, restituirebbe dignità alla sua persona e andrebbe ad assumersi le responsabilità conseguenti alla propria condotta.

Il mio vuole essere anche un invito rivolto a chi eventualmente abbia assistito all’accaduto, affinché prenda contatto con le forze dell’ordine per descrivere ciò che ha visto.