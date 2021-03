Rapallo: Fratelli d’Italia in piazza per raccogliere firme

Dal Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia, a firma del Presidente Gianni Arena, riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia presenta anche a Rapallo la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni: Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Gli appuntamenti con il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo per firmare la petizione di Fratelli d’Italia saranno: sabato 20 marzo dalle 15 alle 18 in via Mameli pedonale; domenica 21 marzo dalle 10 alle 13 in via Mameli pedonale; domenica 28 marzo dalle 15 alle 18 in Piazza Cavour (Lato via Mameli pedonale).

Per chi lo desidera, sarà ovviamente possibile aderire al partito guidato da Giorgia Meloni.