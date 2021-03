Rapallo: castello dei sogni, inizio lavori appena il mare lo consente

Al via nei prossimi giorni il ripristino dell’accesso alla spiaggia del castello dei sogni. Prima dell’intervento è stato necessario risolvere le questioni con la proprietà del terreno su cui poggiava la scala di accesso danneggiata nella mareggiata del 2018. Una volta acquisito il terreno si è potuto appaltare il ripristino.

I lavori aggiudicati avranno inizio nei prossimi giorni non appena le condizioni marine consentiranno l’approdo mediante una chiatta a mare che trasporterà i mezzi necessari.

Nel frattempo proseguono in lavori nella zona degli archi di San Michele