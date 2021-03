Liguria: nasce l’associazione Gruppi di Ricerca Ecologica

Da Gruppi di Ricerca Ecologica riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 15 marzo a Genova è stata ufficializzata la nascita in Liguria dei G.r.e. (Gruppi di Ricerca Ecologica). L’associazione, attiva fin dagli anni 70 e riconosciuta a livello ministeriale, opera a tutela dell’ambiente e degli animali, della protezione civile e della conservazione dei beni culturali.

Responsabile regionale è Giuseppe Murolo, già consigliere comunale.

Tra i soci fondatori troviamo:

Marco Biso (resp. provinciale)

Gianluca Taddei (resp. Cittadino)

Gianni Arena

Alessandra Buonvicini

Eleonora Dibisceglia

Doriana Eneide

Paolo Franceschi

Roberto Pecchioli

Claudio Pozzoli

Giancarlo Stagnaro

Anche in Liguria G.r.e. propone di contrastare i danni, sempre più gravi, dell’impostazione economicistica globale: a partire dell’epoca dei “lumi”, in nome di una falsa idea di progresso e di benessere consumista.

Riteniamo inoltre che la biodiversità va difesa in tutti i suoi aspetti: dalle foreste primarie all’assetto idrogeologico; dalle specie in via di estinzione alla difesa delle sementi, delle singole specie animali, degli ecotipi alla base dei prodotti tipici della dieta mediterranea.

Fondamentale per la nostra regione è la difesa del mare, minacciato in modo catastrofico da inquinamenti e microplastiche anche nelle aree protette di maggior pregio.

Infine saranno presentati progetti per la tutela degli animali d’affezione e del loro rapporto con l’ambiente e con l’uomo.

Quindi diversi impellenti obbiettivi, ma senza mai perdere di vista il punto di partenza: l’ambientalismo dei valori.