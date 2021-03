Chiavari: grave pedone investito da auto in via Franceschi

Grave incidente nel pomeriggio a Chiavari. E’ accaduto in via Colonnello Franceschi davanti alla Basko. Un’auto con al volante una signora nota nell’ambiente scolastico cittadino, ha investito un pedone che nell’impatto ha riportato gravi lesioni. Sul posto il 118 e la polizia urbana. Il paziente è stato trasportato con l’ambulanza alla pista di Cogorno dove l’elicottero Drago, con l’assistenza dei vigili del fuoco di Chiavari, ha preso a bordo il ferito trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. La polizia municipale sta ascoltando le testimonianze di chi ha assistoito all’incidente per ricostruire l’esatta dinamica.