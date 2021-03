Chiavari: “Dalle vaccinazioni al nuovo segretario Pd Letta”

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo Pd in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

La Liguria proprio da oggi è entrata in zona arancione, per il suo RT superiore a 1.

Tra una polemica contro il Governo e l’altra il nostro Presidente di Regione, che ricordiamo pochi giorni fa mentre diceva che il nostro RT ci avrebbe permesso di rimanere in zona gialla, ancora non ha messo a punto tutta quella serie di iniziative come i ristori regionali (che noi come opposizione richiediamo da tempo) rivolte a quelle categorie che da sono schiacciate dalla crisi economica che la pandemia ha causato.

LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE E IL NUOVO DPCM

Vi ricordo qui, le regole da seguire in zona arancione, in cui rimarremmo per due settimane, sperando che gli sforzi possano poi permetterci di rientrare in zona gialla.

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, dove vengono confermate alcune delle regole già in vigore, come il coprifuoco dalle 5 alle ore 22 o il divieto di spostamento tra regioni e l’istituzione di una zona rossa nelle giornate dal 3 al 5 aprile, in cui però sarà possibile andare a casa di parenti e amici, seguendo determinate regole, dentro il territorio regionale.

Il nuovo decreto inoltre, prevede nuovi congedi parentali e nuovi bonus baby sitter e la conversione di tutte le zone gialle in arancioni come metodo più stringente per bloccare il correre della pandemia.

Non sarà quindi un lockdown totale, ma inasprisce le decisioni assunte dal primo DPCM di Mario Draghi del 2 marzo scorso. Il commento del Presidente della Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini, è positivo specialmente perché permette ai singoli Presidenti di Regione di varare micro zone provinciali rosse o arancione scuro, decisione che condivido e che spero che il Presidente Toti voglia utilizzare, con tempestività.

IL CONSIGLIO STRAORDINARIO SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Martedì si terrà il Consiglio Straordinario sul Piano Vaccini in Liguria.

Un consiglio Straordinario che abbiamo richiesto con forza, rispetto al disastro che Toti ha causato in questi mesi.

Un disastro che parte dai numeri.

A ieri, siamo la penultima regione per dosi somministrate rispetto a quelle arrivate. Pari a 178.841 su 244.980, per una percentuale del 73%. La media italiana è del 84,5%. Significa che una dose su tre che arriva in Liguria non viene somministrata. E che a questo ritmo, la popolazione ligure verrà vaccinata entro aprile 2022.

A ieri, siamo anche l’ultima regione per le vaccinazioni nel personale scolastico. Mentre la Toscana ha già vaccinato il 67% degli operatori del mondo della scuola, noi siamo laconicamente fermi al 1%. Meno di 1000 persone.

A ieri, non è stato vaccinato nessuno tra i soggetti ultrafragili, né i disabili, né i loro genitori, i caregiver e i badanti, persone che da più di un anno vivono con ancora maggiore angoscia la pandemia. Nel Lazio si è iniziata a febbraio.

Un disastro, su tutta la linea.

Con un Presidente della Giunta che ha tenuto per sé la delega alla sanità e non sta seguendo la campagna con la necessaria attenzione. Nonostante le sue giustificazioni, il tema non è solo la burocrazia, è l’incapacità di chi amministra.

Un medico di famiglia ha scritto alcuni giorni fa “per informarmi seguo la pagina Facebook di Toti, e le informazioni in pochi giorni sono cambiate più volte”. E’ possibile un quadro così disorganizzato? Toti ha dimostrato di non poter seguire la sanità, la cui delega dovrà essere data ad una persona che la segua 24 ore su 24.

Ogni giorno di ritardo è un giorno perso nella lotta contro la pandemia, soprattutto ora che l’epidemia ha rialzato la testa.

Per questo nel Consiglio Straordinario presenteremo una serie di proposte per un nuovo piano di vaccinazione che ci consenta di recuperare i ritardi. Il piano va riscritto, anche alla luce delle nuove indicazioni nazionali. E va data una organizzazione funzionale e chiara che dica – senza cambiamenti dalla sera alla mattina – chi si può vaccinare, in che periodo, con che modalità, e dove.

Più punti di vaccinazione, priorità ai fragili, una organizzazione più capillare per quanto riguarda i Comuni e le vaccinazioni sul territorio, un coinvolgimento serio e strutturato dei Medici di Famiglia, azioni specifiche per recuperare i ritardi di questi mesi – compresa l’accelerazione sulle prime dosi a più persone possibili – un piano “di richiamo” per recuperare i tanti che di fronte alla situazione di caos non hanno ancora scelto di vaccinarsi, misure per la semplificazione – digitalizzazione, modulistica precompilata, sistema della “panchina di sostituzione” di fronte alle disdette dell’ultimo minuto – coinvolgimento degli specializzandi nelle squadre di vaccinazione, sono solo alcune delle proposte per un piano che abbiamo messo in campo per recuperare il tempo perduto e recuperare una disparità assurda e ingiusta: il vaccino è un diritto, il fatto che si possa accedervi o meno nei tempi giusti non può dipendere dall’incapacità di una amministrazione regionale.

NEL FRATTEMPO, OLTRE IL COVID

Nel frattempo in Liguria, in Consiglio Regionale, nel Paese e nel mondo c’è altro oltre al Covid, in alcuni casi la vicenda ci fa tirare un sospiro di sollievo, in altri ci fa riflettere su quanto la miseria umana non abbia limiti.

Partiamo dalle miserie. E’ il caso del Consigliere Regionale, quota Toti, Stefano Anzalone, già Consigliere con delega al Comune di Genova, che con una lettera intestata con logo dell’ente Regionale chiede una corsia preferenziale nella somministrazione del vaccino a dei dipendenti di un dato esercizio commerciale. Vi lascio qui quello che è successo.

Il Papa si è recato in viaggio in Iraq, a Mosul, dopo mesi e mesi di fermo per via delle regole anti contagio. Ci sono un paio di passaggi, anche simbolici, che hanno emozionato anche quelli che come me non hanno il dono della fede. Il primo è lo storico incontro con il Grande ayatollah Ali al Sistani, la massima autorità sciita del Paese. Qui un reportage dettagliato con delle foto che rendono omaggio al grande momento storico. Il secondo, e non per importanza, è il passaggio che Papa Bergoglio ha voluto fare riguardo il ruolo della donna: “Dobbiamo lottare per la dignità delle donne, sono coloro che portano avanti la nostra storia. Non è una esagerazione, non è un complimento perché oggi è il giorno delle donne: sono più coraggiose degli uomini e la donna anche oggi è umiliata. Qui come a Roma”.

Mi ero occupato in Consiglio Regionale, già lo scorso mandato del tema dei riders. Il tema sta tornando di grande attualità. Proprio in questi giorni in Spagna si è formalizzato un passaggio fondamentale per la tutela dei diritti di questi lavoratori, trasformati finalmente in lavoratori salariati e dipendenti con tutte le garanzie di tutela. Nel frattempo in Italia ci fermiamo però “solo” alla sentenza storica, che impone che oltre 60mila lavoratori di società del delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, debbano essere assunti dalle aziende come “lavoratori coordinati e continuativi”, ossia passare da lavoratori autonomi e occasionali a parasubordinati. Sarà un tema che riprenderò il prima possibile anche dal Consiglio Regionale.

Della Tampon tax e di forme di agevolazione e abbassamento dell’IVA sui prodotti di igiene femminile mi ero occupato durante la scorsa legislatura. Mercoledì scorso la Sinistra Universitaria di Genova ha organizzato un interessante incontro in diretta Facebook con l’Associazione OndeRose per spiegare a che punto siamo nel paese: ad un punto fermo.

Io nel frattempo ripresenterò una mozione aggiornata in Consiglio Regionale e inizierò immediatamente a lavorare su una Proposta di legge Regionale: sarebbe bello che almeno una volta, su un argomento così importante, la Liguria si proponesse come una Regione virtuosa.

Parco Nazionale di Portofino- la Regione continua a cercare di bloccare l’iter per la sua realizzazione. O meglio la cieca destra regionale vorrebbe, ma in realtà sono gli stessi Comuni che spesso, alla fine, non si dicono totalmente contrari a quel progetto, che altro non farebbe che dare risalto economico e turistico al nostro territorio. Proprio venerdì sera ho incontrato il Comitato per il Parco Nazionale di Portofino che si è recentemente formato, sperando di poter continuare ad avere una relazione proficua con loro, sino al completamento dell’iter.

IL PD. ENRICO LETTA NUOVO SEGRETARIO. IL LAVORO INIZIA ORA

Le dimissioni di Nicola Zingaretti lasciano un vuoto: hanno scosso moltissimi militanti e l’intera opinione pubblica italiana e messo l’intera comunità delle democratiche e dei democratici dinnanzi alla necessità di una svolta radicale del modo di discutere, organizzarsi e selezionale la classe dirigente del partito a ogni livello.

L’ho sostenuto convintamente e il suo lavoro in questi anni ha permesso al nostro partito di uscire dall’isolamento, di contribuire in modo determinante alla salvezza dell’Italia con il sostegno al Governo Conte II, di ottenere risultati e vittorie elettorali importanti. E spero vivamente che possa continuare a dare il suo grande contributo in questa fase difficile, anche perché le sue considerazioni sulla necessità di un radicale cambiamento del PD e di un campo largo da coinvolgere rimangono attuali.

E interrogano il PD rispetto al suo ruolo e alla sua funzione, alla necessità di ridare slancio e radicamento alla più amplia forza democratica e di sinistra che c’è nel nostro paese.

Nell’Assemblea nazionale di domenica, è stato eletto il nuovo segretario del Partito Democratico. La scelta – a larghissima maggioranza – è ricaduta su Enrico Letta, una delle personalità più autorevoli che il nostro partito ha espresso, e tra le più capaci di dialogare per costruire alleanze e fronti più larghi rispetto a quello che il PD sta facendo.

Ma un segretario non basta.

Serve costruire l’identità e il ruolo del PD nel mondo nuovo. Un mondo dove non ci sarà tempo né forza per soluzioni “mediane” o di compromesso, ma che chiederà radicali cambiamenti e radicalità nelle scelte. Giustizia sociale, lavoro, rivoluzione ecologica e digitale, attenzione al futuro delle donne e dei giovani, e lotta alle disuguaglianze. Questo deve essere il terreno di discussione su cui chiedere una rivoluzione radicale al PD.

MARTEDÌ, LO SCORSO CONSIGLIO REGIONALE

Le sedute del Consiglio Regionale non sono assolutamente di facile gestione nei tempi del Covid: siamo tutti seduti distanti per via delle misure di sicurezza e lavorare in aula in quel modo è sicuramente meno efficace rispetto a quanto si potesse fare in epoca pre covid. Il tutto non viene assolutamente avvantaggiato dal fatto che la Giunta spesso latiti in aula.

Capita praticamente ad ogni Consiglio che manchino, anche per impegni istituzionali, degli assessori e che quindi le interrogazioni slittino di settimana in settimana.

Il problema fondamentale però, è la continua assenza del Presidente Toti, che ha deciso di tenere per sé, non solo la delega al bilancio, ma anche l’importante e fondamentale assessorato alla sanità. Sarebbe un ruolo quello da ricoprire in maniera seria, quotidianamente, sul territorio o in ufficio, ma pur sempre in Liguria, presentandosi agli appuntamenti settimanalmente programmati delle sedute del Consiglio Regionale per dare conto dell’evoluzione della pandemia alla sua Aula e per sentire le opposizioni.

Invece, anche questa settimana, il Presidente, nel giorno di apertura delle prenotazioni da parte dei medici di medicina generale, dopo averli incontrati in mattinata ha pensato che non fosse necessaria la sua presenza in aula, lasciando molte interrogazioni urgenti e a tema sanitario senza una risposta.

Avevo presentato un’interrogazione sul problema degli spazi mancanti per la succursale di Chiavari del Liceo Da Vigo Nicoloso di Rapallo: purtroppo si tratta di un problema che ha origini di qualche anno fa e di cui sia la Città Metropolitana che il Comune di Chiavari avevano provato ad interessarsi, ma ad oggi la mancanza di spazi si è nuovamente ripresentata.

L’Assessore Cavo, che invece era presente, ha prima scaricato la responsabilità sulla Città Metropolitana, come era stato fatto negli scorsi anni, e poi ha dichiarato che la soluzione degli spazi di Via Castagnola sono perseguibili, ma non saranno operativi prima del 2023.

Il Comune di Chiavari è la Città degli studi del Tigullio e come tale deve essere studiata, affrontata e progettata: la mia paura è che, come in molte altre competenze regionali, si tenda a mettere delle pezze quando c’è il danno e che non si pensi ad un progetto di lungo periodo, cosa che Chiavari meriterebbe. Vi terrò aggiornati, sperando di portare buone notizie.

IL PROSSIMO CONSIGLIO

Mentre organizziamo il lavoro per il consiglio straordinario, proseguono le iniziative di interpellanze e interrogazioni in vista dei consigli ordinari. In questi giorni ho depositato alcune iniziative, assieme al gruppo PD: dalla situazione del Parco del Beigua, dove la Regione ha autorizzato l’estrazione di titanio in una aree protetta (è stata lanciata una importante petizione, se volete firmarla si può fare qui), alle campagne di screening nelle scuole per contrastare l’epidemia COVID 19, alla cancellazione dell’Osservatorio Antimafia Regionale.

NUOVO MANDATO, NUOVO SITO

