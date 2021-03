Chiavari: Asl, i Comuni chiedono comunicazioni chiare

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Durante la seduta in streaming della conferenza dei sindaci dell’Asl4 di questa mattina è stato presentato il nuovo piano vaccinale per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono intervenuti nel dibattito da remoto i rappresentanti dei comuni di Borzonasca, Cogorno, Favale di Malvaro, Leivi, Mezzanego, Ne, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano D’Aveto e Sestri Levante.

«Bisogna velocizzare il cronoprogramma e provvedere ad un cambio di passo nella somministrazione dei vaccini, le tempistiche sono decisive. Una riorganizzazione funzionale e chiara per andare incontro alle esigenze della popolazione, che risulta sempre più disorientata e senza risposte certe – afferma il presidente della conferenza dei sindaci e assessore alla sanità del Comune di Chiavari, Giuseppe Corticelli – Come sottolineato da parte di tutti gli amministratori che hanno preso parte alla riunione, in questo momento è necessario presentare informative chiare e trasparenti, per poter rispondere alle domande che quotidianamente i nostri cittadini ci pongono: quali categorie possono accedere alla prenotazione del vaccino, secondo quali modalità, tempistiche e in quali sedi. Ancora una volta tutti i sindaci hanno dato la loro disponibilità a concedere strutture idonee nei lori territori per implementare gli spazi destinati alla campagna di vaccinazione».