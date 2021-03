Chiavari: Asl-4, vaccini avanti tutta, verso 1.400 al giorno

L’Asl 4 stamperà un vademecum rivolto a Comuni e assistiti per spiegare come prenotare e dove e quando vaccinarsi. La richiesta è stata avanzata questa mattina dalla Conferenza dei sindaci e il direttore generale dell’Asl Paolo Petralia l’ha subito accolta. Vademecum a parte le vaccinazioni nel Tigullio procedono speditamente come dimostra la grafica in basso.

Petralia ha anche sottolineato come sottoporsi a vaccino non comporti alcun rischio e che nessun inconveniente neppure, semplici effetti collaterali si siano verificati nel corso delle vaccinazioni. Il direttore dell’Asl ha anche spiegato come, nelle Rsa dove sono stati praticati i vaccini, non si siano più verificati casi di infezione.

secondo step 15 marzo

.

Paolo Petralia

.