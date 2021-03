Agenzia delle Dogane: sequestrata riproduzione di una Ferrari Formula 1

Da Comunicazione Agenzia delle Dogane di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

I funzionari ADM di La Spezia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato una riproduzione di una monoposto da Formula 1, costruita e importata in violazione dei diritti di proprietà intellettuali tutelati in capo alla Ferrari S.p.A..

La riproduzione in vetroresina della monoposto da Formula 1, in scala 1:1 e priva di parti meccaniche ed elettriche, è stata rinvenuta in un container proveniente dal Brasile ed era destinata a un concessionario di auto toscano.

Seppur privo di loghi e marchi, il manufatto richiamava in modo evidente le caratteristiche di design del noto modello della scuderia automobilistica, rappresentando quindi una potenziale violazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

La Ferrari S.p.A., alla quale sono stati inviati i rilievi fotografici della monoposto che si stava tentando di importare, ha confermato che la stessa riproduceva senza autorizzazione gli elementi caratterizzanti del modello SF90 che ha corso la stagione di Formula 1 2019, tutelato e registrato come design comunitario.

Una volta accertata la violazione dei diritti di proprietà intellettuali tutelati in capo alla Ferrari S.p.A., sì è proceduto al sequestro – ex art 354 c.p.p. – della monoposto contraffatta.

ADM conferma ancora una volta di esercitare un ruolo fondamentale nella lotta alla contraffazione ed è costantemente a supporto delle imprese di eccellenza per la protezione dei loro diritti di proprietà intellettuali e industriali.