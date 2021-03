I vigili del fuoco di Chiavari nel pomeriggio sono intervenuti in Valle Tribolata, nei pressi di Santo Stefano d’Aveto, per recuperare una comitiva composta da quattro escursionisti. I gitanti, infatti, avevano perduto l’orientamento e il sentiero per fare ritorno alla base. Grazie al Gps i vigili del fuoco li hanno localizzati e si sono messi in marcia per recuperarli e guidarli al punto di partenza dove gli escursionisti avevano lasciato l’auto.