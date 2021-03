Sestri: via Paggi chiusa da domani, le corse bus

da Facebook Comune di Sestri Levante

Vi informiamo che lunedì 15 marzo dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 18.00 via Tino Paggi sarà chiusa al traffico per lavori programmati di asfaltatura.

Le linee scolastiche che subiranno variazioni sono le seguenti:

mattina

Linea Bs1 ore 8:47 materna T. 17

pomeriggio

Linea As2 ore 14:05 medie T.21

Linea Gs2 ore 14:16 medie T.7

Linea Bs3 ore 16:51 elementare

Linea Cs3 ore 15:27 materna T.25

Linea Cs3 ore 16:33 elementare T.25

Linea Ds3 ore 16:39 elementare T.19

Linea Es3 ore 15.17 materna T.23

Linea Fs3 ore 16:58 elementare T.27

Eccezionalmente, nella giornata di lunedì il punto di carico e scarico per gli utenti che hanno come fermata in salita e in discesa via Tino Paggi “prima fermata”, sarà spostato in via Tino Paggi “seconda fermata” (davanti al parco).