Coda in A-12 già a metà pomeriggio tra Recco e Nervi. A determinarla non solo i lavori in corso, ma anche il rientro dei genovesi che hanno voluto trascorrere in Riviera l’ultima giornata in zona gialla. Affollati in particolare i lungomare e le spiagge dove assaporare il tepore del sole.

Domani la Liguria entra in zona arancione dove domenica 21 marzo ci troverà l’arrivo della primavera. Altra data da memorizzare sabato 27 con il ritorno dell’ora legale e l’allungamento serale delle giornate.