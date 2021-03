Riomaggiore: Comune e Udi hanno installato una panchina rossa

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, nelle Cinque Terre, il Comune insieme all’Unione Donne Italiane ha installato in Piazza del Vignaiolo una panchina rossa quale simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Il sindaco, Fabrizia Pecunia, così si è espressa: “La panchina resterà nella nostra Comunità come monito per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio. Un tangibile segno per mantenere viva la memoria delle vittime e promuovere una cultura di rispetto”.