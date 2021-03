RASSEGNA STAMPA. Asl 4, ieri 21 nuovi contagi

Oggi, domenica 14 marzo, auguri a Matilde. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: parassitismo (tendenza a vivere e comportarsi da parassita in una comunità di individui, categorie o istituzioni che, pur essendo improduttivi, si impongono come necessari vivendo a spese degli strati sociali o enti attivi; in biologia la condizione di vita di un organismo che vive a spese di un altro Devoto-Oli). Proverbi: “Il riso nasce nell’acqua e deve morir nel vino”,

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Salgono i contagi, ieri in Asl 4 sono stati 21 le nuove infezioni”; “Locali presi d’assalto per il rito dell’happy hour”; “Controlli in fascia gialla, 40 sanzioni in una settimana”; “I ristoranti di Recco pronti all’asporto e delivery”; “Screening sul personale scolastico a Ne, tutti negativi i tamponi veloci”; “Scuola via Arpinati e nido San Girolamo a Rapallo, domani aperti”; “Vaccinazioni anziani, campagna al via alla Croce Bianca”; “Vaccinata con il lotto rtirato, sto bene e dico basta agli allarmismi; “Immunizzazioni, si accelera, in un giorno 560 dosi”.

Riva Trigoso: varato pattugliatore. Sestri Levante: lavori stradali, stop al traffico in via Paggi. Casarza Ligure: guasto alla rete idrica, by-pass e autobotte. Lavagna: la Costituzione a Futura. Chiavari: Iren mi chiede di pagare bolletta già liquidata”. Chiavari: sì del Consiglio a opere pubbliche e bilancio. Chiavari: bici abbandonate, il Comune le rimuove.

Portofino: “Bilancio del parco bocciato; non è vero”.

Camogli: il mare non dà tregua, sempre fermi i lavori per recuperare i resti. Camogli: travolta sul marciapiedi. Recco: taglio dell’aliquota Imu.