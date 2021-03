Rapallo: ricerca scientifica, vendita uova Ail in piazza Cavour

Da Gianni Arena Responsabile AIL Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il 19 e il 20 marzo tornano le Uova di Pasqua AIL in 4.800 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Si rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di 300 volontari genovesi che offriranno le Uova di Pasqua solidali a chi verserà un contributo minimo di 12 euro. Le Uova di Pasqua sono tutte caratterizzate dal logo AIL.

L’iniziativa ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia e il trapianto di cellule staminali, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.I fondi raccolti e destinati ad AIL Genova saranno impiegati per:

• sostenere la Ricerca Scientifica dell’Ospedale Policlinico San Martino e supportare il funzionamento del reparto, del centro trapianti di cellule staminali e i laboratori;

• creare su Genova il nuovo servizio di Assistenza Domiciliare per i pazienti trapiantati di midollo osseo. Tale attività consente ai malati di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

• sostenere le Case AIL – Corrado Tanas, struttura di accoglienza che ospita gratuitamente i malati e i loro familiari residenti fuori dalla provincia di Genova e in cura presso l’Ospedale San Martino.

A Rapallo sarà possibile acquistare le Uova di Pasqua dell’AIL presso il banchetto allestito in Piazza Cavour (lato Ratto) nelle giornate di venerdì 19 marzo (tutto il giorno a partire dalle 10.00) e sabato 20 (dalle 10.00 alle 13.00).