Rapallo: “Porto, 287 incontri per poterlo far rivivere”

Isabella de Benedetti (Movimento Cinque Stelle), oggi in Consiglio comunale a Rapallo, unica esponente della opposizione, ha svolto con la consueta preparazione, sintesi e chiarezza il suo ruolo. Ed è tornata ad accusare di lentezza il Comune perciò che riguarda l’ok ai lavori portuali e la copertura del San Francesco.

Il sindaco Carlo Bagnasco le ha replicato. In sintesi per il torrente ha parlato di tempi dovuti alla lentezza della burocrazia; all’obbligo di assegnare i lavori alle ditte che vincono i bandi con tutte le conseguenze verificatesi nel primo stralcio del primo lotto. Quanto al porto ha ricordato che una strada era la revoca della concessione che avrebbe congelato l’opera (e l’indotto) per almeno dieci anni e di non avere perso un solo giorno senza lavorare alla ricostruzione della diga. “Ad oggi – ha detto – gli incontri per il porto cui ho partecipato sono stati 287. Tra gli ultimi uno col prefetto cui ho chiesto se era possibile accelerare i tempi. Mi ha risposto no”.

