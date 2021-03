Rapallo: Imu e Tari invariate per il 2021 con alcune novità

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Le aliquote Imu e le tariffe Tari restano pressoché invariate rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal consiglio comunale convocato per questa mattina nel salone consiliare del municipio.

Sette, le pratiche all’ordine del giorno discusse dal parlamentino rapallese. Si parte con l’approvazione delle aliquote Imu, Imposta Municipale Unica, per l’anno 2021; il prospetto rispecchia sostanzialmente quello dell’anno scorso, con aliquote invariate e la conferma delle agevolazioni per alcune categorie già previste nel 2020.

La novità principale è nella modifica del Regolamento comunale per l’applicazione della Tari, tassa sui rifiuti. È stata approvata la rimodulazione delle tariffe relative agli appartamenti ad uso turistico: non verrà più calcolata considerando di default un numero di 6 abitanti per appartamento bensì, per ragioni di equità, con tariffe articolate in relazione al numero di posti letto dichiarati in base alla procedura prevista dalla legge regionale 32/2014.

Restano invece pressoché invariati rispetto al 2020 i costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come evidenziato nel Piano finanziario per la determinazione del servizio di gestione rifiuti 2021.

“In questo particolare momento storico ed economico, obiettivo prioritario è stato quello di non andare a gravare sui cittadini – sottolineano il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore al Bilancio Antonella Aonzo – Continuiamo a seguire costantemente l’evolversi della situazione: a seconda dell’evolversi della pandemia, ci terremo pronti a intervenire, laddove possibile, con aiuti alle categorie maggiormente colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria”.