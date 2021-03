Rapallo: giovani della Lega in aiuto agli ospiti del canile

Dalla Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

I cani sono da sempre una compagnia di primo piano che, soprattutto in questo periodo che ha spesso compromesso la nostra socialità, è divenuta ancor più stretta e conviviale sia dentro che fuori le mura di casa.

È dunque con questa consapevolezza e con l’avvicinamento al territorio che ci contraddistingue che, come Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso, nella giornata di ieri, abbiamo deciso in questo momento di difficoltà di aiutare il canile di Rapallo donando sacchi di coperte per i nostri amici a quattro zampe, i quali sono meno soggetti al quotidiano affetto del padrone.

