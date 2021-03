Rapallo: “Costruttori di pace”, cordoglio del Consiglio

Ad inizio seduta del Consiglio comunale di Rapallo è stata approvata una mozione di sentimento di “Cordoglio ai nostri Costruttori di pace” presentata dai Gruppi di maggioranza.

“Considerato che

Come è tristemente noto, il 22 febbraio u.s. l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, un carabiniere della scorta, Vittorio lacovacci e l’autista congolese, sono stati uccisi da miliziani armati, mentre viaggiavano a bordo di una autovettura di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, pare a seguito di un fallito tentativo di rapire alcuni membri del gruppo.

L’ambasciatore Attanasio ha lasciato la moglie e tre figlie, mentre il Carabiniere Vittorio lacovacci, effettivo al 13/mo Reggimento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ con sede a Gorizia, sarebbe dovuto rientrare in Italia a breve, e stava programmando le nozze per questa estate.

Il sacrificio della vita de11’ambasciatore italiano Attanasio e del carabiniere lacovacci nel complmento delle loro funzioni è un prezzo molto alto che il nostro Paese paga e che rende ancora più grande la vita dei molti, diplomatici e militari, che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l’Ita1ia e i nostri valori, in Paesi lontani e a rischio.

Impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio

A porgere alle famiglie del1’ambasciatore Attanasio e del carabiniere lacovacci, a nome del Consiglio Comunale di Rapallo, i sentimenti di vicinanza, fraternità e affetto della nostra città.

Il capogruppo di Lega Salvini, Fabio Proietto

Il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, Giorgio Tasso

Il capogruppo di Bagnasco Sindaco, Salvatore Alongi

Il capogruppo di Viva Rapallo, Alessandra Ferrara

Il capogruppo di Brigati per Rapallo, Maria Cristina Ardito