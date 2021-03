Chiavari: “MioCinema”, rassegna dedicata all’animazione d’autore

Da Massimo Colombi, cinema Mignon Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Arriva dal 16 marzo su MioCinema la rassegna dedicata all’animazione d’autore. Undici gioielli d’animazione in cui il cinema incontra l’universo del disegno, da quello tradizionale al più moderno che esplora le tecniche del digitale e i progressi della tecnologia. Due arti che si fondono creando immagini e narrazioni che suggestionano e stimolano la fantasia.

Una selezione di titoli destinati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, da La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dal romanzo del grande scrittore Dino Buzzati, diretto da Lorenzo Mattotti e con la partecipazione straordinaria di Andrea Camilleri nel ruolo di doppiatore, al film vincitore del Golden Globe Valzer con Bashir di Ari Folman. Attraverso la grazia e l’intensità del film animato è possibile arrivare ad ogni genere di pubblico e raccontare ogni tipo di storia.

La rassegna sarà presentata martedì 16 marzo alle 21:00 su MioCinema dal giornalista Luca Raffaelli in una conversazione con l’illustratore, fumettista e regista Lorenzo Mattotti.

I titoli della rassegna

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (2019)

Zanna Bianca di Alexandre Espigares (2018)

Fireworks di Akiyuki Shinbō (2017)

Racconti di Parvana di Nora Twomey (2017)

La mia vita da zucchina di Claude Barras (2016)

La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit (2016)

The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda (2015)

L’arte della felicità di Alessandro Rak (2013)

Valzer con Bashir di Ari Folman (2008)

Persepolis di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud (2007)

Azur e Asmar di Michel Ocelot (2006)