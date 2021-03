Camogli: il crollo del cimitero e Federico Rampini

Per Mario Calabresi, noto giornalista e scrittore che conosce benissimo Camogli, quella del cimitero crollato è una storia che avrebbe potuto ispirare Gabriele Garcia Marquez, Premio Nobel con “Cent’anni di solitudine”. In effetti uno dei grandi successi di Marquez ricalca la storia di Camogli. In “Cronaca di una morte annunciata” tutto il paese sa che Santiago Nasar verrà ucciso dai fratelli Vicario, ma nessuno alza un dito per impedirlo. A Camogli in molti affermavano che alcuni loculi del cimitero sarebbero crollati, ma nessuno lo ha evitato.

Alla vicenda imprime un taglio letterario surreale anche lo scrittore e giornalista Federico Rampini che parla, oltre che di dispiacere per quanto avvenuto avendo oltretutto i suoi avi materni sepolti a Camogli, di “evasione collettiva dal cimitero”, di “gita in mare” ed è sicuro che se la bara di suo bisnonno Martin Razeto – capitano di vascelli e poi vapori, mitico personaggio della Camogli del ‘900 – è finita in mare, l’antenato troverà le giuste correnti per attraversare lo stretto di Gibilterra e risolcare l’Atlantico.