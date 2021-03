Caccia: “Spostamenti, illegittima la deroga della Regione”

Dalla Lega Abolizione c accia riceviamo e pubblichiamo

Con propria Ordinanza n. 9 del 10 marzo scorso https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=47101:ordinanza-9-2021.pdf il presidente della Regione Liguria, Giovanno Toti, ha emanato una deroga in materia di caccia e pesca sportiva, rispetto ai divieti di spostamento intercomunali tipici della “zona arancione”, stabiliti dal DPCM del 2/3/2021, validi per tutti i cittadini.

Le norme statali, infatti, vietano in zona arancione ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.

Ma per sparare con carabina ai daini, alle femmine e ai piccoli di capriolo , oppure per andare a pesca a scopo ludico, a quanto pare -secondo l’ordinanza regionale- le disposizioni nazionali

riguardanti i comuni mortali sono carta straccia da bypassare disinvoltamente. Un provvedimento palesemente illegittimo, che aggiunge una deroga anche per l’allenamento dei cani da caccia.

Motivazione a supporto ? Sono attività che si svolgono all’aperto. Peccato che sul sito del Ministero dell’i Interno (FAQ e provvedimenti Covid) fosse già stato ribadito che la caccia non può rientrare tra i motivi di necessità per gli spostamenti da un comune all’altro.

La Lega Abolizione Caccia evidenzia, nel silenzio assordante dei Prefetti liguri , lo sfregio alle disposizioni statali e l’illegale disparità di trattamento con i “normali” cittadini, che non possono spostarsi per motivi meramente ricreativi da un comune all’altro.