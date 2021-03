Trasporti Amt: modificati alcuni percorsi nel Tigullio

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che da lunedì 15 marzo le corse delle linee 2, 6 e 6B, svolte nei giorni di scuola nel comune di Chiavari, non transiteranno in Via Entella. Pertanto dovrà essere utilizzata la nuova fermata di Piazza Roma, sia per l’andata che per il ritorno.

A Sestri Levante, a causa della chiusura al transito di Via Tino Paggi, lunedì 15 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 18:00, le corse della linea 4, in direzione Lavagna e Chiavari, transiteranno in Via della Pace nel Mondo – Via Giorgio Bo, riprendendo il normale percorso dalla rotonda del casello A12.

Martedì 16 marzo, a causa della chiusura al transito veicolare di Via Villa Carmelo, sempre a Sestri Levante, la corsa della linea 64 delle ore 11:00 transiterà in via Santa Vittoria sia all’andata che al ritorno. Regolari le restanti corse.

Orari linee provinciali 2-6-21-10 in vigore dal 15 marzo