San Colombano: “Interpellanze, positivi riscontri”

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo “Territorio e Sviluppo”, riceviamo e pubblichiamo

Giovedì scorso a San Colombano Certenoli si è tenuto un lungo ed acceso consiglio comunale.

Oltre al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale unico e la determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale IMU, quest’ultima approvata con l’astensione della minoranza, è stata approvata all’unanimità la cittadinanza onoraria al milite ignoto.

Poi a seguire la discussione di 9 fra interpellanze e interrogazioni del gruppo consiliare Territorio e Sviluppo.

Sulla questione della mancata revisione dei defibrillatori frazionali è stata avviata, subito dopo la presentazione dell’interpellanza, includendo quella posta a Villagrande di Cichero.

Anche sui rimborsi del trasporto scolastico del precedente anno non fruiti a causa del covid e promessi sei mesi prima la questione è stata sbloccata dopo l’interpellanza.

Sulla mancata fruizione dell’ambulatorio di Villagrande di Cichero, dopo l’interpellanza ha ripreso a funzionare regolarmente, dopo circa tre mesi di inattività.

Anche per la riattivazione dell’illuminazione pubblica in Via Agostino Soracco a Calvari antistante il campo sportivo ed il coinvogliamento delle acque superficiali del cimitero comunale di San Martino del Monte l’impegno del Comune a ripristinare la situazione.

Sul mancato accesso all’elisoccorso presso il campo volo Tigullio di Pian Casarile, il Sindaco ha riferito che la nuova area di atterraggio è stata definita nel campo sportivo Marchesani di Calvari.

Anche sul rischio deterioramento dei libri presso la biblioteca civica del Lascito Cuneo di Calvari Il comune a seguito dell’interpellanza ha ripristinato la caldaia che non funzionava.

Sulla questione della divulgazione dei dati personali di minori della Val Cichero sul sito Telegram del Comune sono state appurate le responsabilità dirette del Sindaco.

La minoranza ha chiesto di prestare molta attenzione a ciò che viene pubblicato a nome del Comune.

Infine è stata discussa l’interpellanza sulle problematiche legate alla raccolta dei rifiuti ingombranti che presenta molte lacune e problematiche di comunicazione fra il comune e la nuova ditta che gestisce, ma anche ad una insufficiente informazione fra la popolazione.

Il Sindaco ha assicurato che la situazione dovrebbe migliorare in quanto partirà una pubblicizzazione con manifesti e lettere alla popolazione.