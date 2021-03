Recco: sportivi in azione all’alba sul Belvedere e in mare

Già alle 6.30 a Recco vi sono sportivi in azione. I più numerosi sono i surfisti in tuta; entrano in acqua in attesa dell’onda buona che li porti a Riva. Ma anche il Belvedere costituisce un’oasi; pur senza apposite aree fitness attrezzate (come Camogli o Chiavari) l’area è frequentata da alcuni atleti che effettuano esercizi ginnici servendosi in alcuni casi come ausilio delle ringhiere o delle panchine. E c’è chi usa il Belvedere come pista d’atletica per correre lontano da veicoli, altri possibili ostacoli e inquinamenti da scarico auto.

