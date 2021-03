Recco: ‘Politica ambientale’, l’impegno del sindaco

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha firmato il documento di “politica ambientale” che rappresenta la dichiarazione di intenti con cui il Comune si impegna a conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle proprie attività fissando tematiche e obiettivi strategici e in cui si dichiara il pieno rispetto della relativa legislazione e dei requisiti fissati dal Sistema di Gestione Ambientale, secondo la UNI EN ISO 14001:2015, certificazione che l’Ente ha ottenuto nel marzo del 2019. Gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta sono riconducibili agli ambiti di “intervento, monitoraggio e applicazione delle azioni di riduzione dell’impatto ambientale”, che investono tutta l’attività del Comune.

“La città di Recco – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – da anni ha già messo in campo le politiche specificate per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, per migliorare la qualità della vita di turisti e cittadini. Basti pensare al restyling della cabina Loderini e a tutti i passaggi formulati per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti, tra cui l’adesione a ‘plastic free’ che pone le basi per un percorso virtuoso capace di ridurre al minimo l’uso della plastica. Tra le attività in itinere, stiamo lavorando per limitare nel nostro comune l’utilizzo di piatti e bicchieri di plastica monouso sostituendoli nelle mense scolastiche con stoviglie biodegradabili”.