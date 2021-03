RASSEGNA STAMPA. Liguria da lunedì zona arancione

Oggi, sabato 13 marzo, auguri a Rodrigo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levate. Parole: buongustaio (amante e intenditore della buona tavola; chi ha gusti esperti e raffinati). Proverbi: “Dall’unghia si conosce il lene”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (In edicola dopo le 8 nel Golfo Paradiso). Emergenza covid: “Pasqua blindata e da lunedì la Liguria torna arancione”; “Trentasei nuovi contagi; terapia intensiva nella Asl 4 è da giorni occupata al 70 per cento della sua potenzialità”; “Raduni di protesta e soluzioni di emergenza”; “Ancora lezioni a distanza”; “Vaccini subito agli ultra settantenni ma c’è chi rinuncia”.

Chiavari: concorso per piazza dell’Orto, idee e valorizzazione”. Chiavari: A-12, casello riaperto e incidente con code. Chiavari: il Centro istruzione adulti cerca aule. Chiavari: una mappa emotiva per studiare a fondo gli scorci della riviera. Chiavari: osservatorio meteo, 3.500.000 di dati trasferiti in digitale. Chiavari: arrivano i contenitori per smaltire il verde.

Rapallo: code davanti agli sportelli di Iren per la fatturazione elettronica. Rapallo: diga del porto, firma entro il mese”. Portofino: festa al panificio dei vip.

Camogli: crollo cimitero, le indagini ripartiranno dai reperti recuperati sotto i detriti. Avegno: Arcaplanet nel ricostruito edificio dell’ex P4.