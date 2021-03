Rapallo: incontro su “Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia”

Da Sandro Secchi, Comunità di Sant’Egidio – Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Nella regione più vecchia d’Italia, nel cuore di una pandemia che ha isolato e colpito drammaticamente la generazione anziana, venerdì la Comunità di Sant’Egidio presenterà il libro “Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia” (ed. Morcelliana).

Giovedì 25 marzo, ore 17.30

Salone dei Congressi, Casa della Gioventù piano 2° – via Lamarmora 20 – Rapallo (Ge).

Intervengono:

– Avv. Fernanda Contri, già giudice della Corte costituzionale;

– Don Mario Cagna, direttore dell’ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Chiavari

– Prof. Massimo Bacigalupo, scrittore, docente di Letteratura e cultura anglo-americana al Dipartimento di Lingue e Culture Moderne – Scuola di Scienze Umanistiche – Unige

– Modera Sergio Casali, Comunità di Sant’Egidio.

– Interverrà in remoto per un saluto ai convenuti S.E.R. Mons. Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.santegidioliguria.org e sul canale YouTube “Sant’Egidio Liguria” (https://youtu.be/_EDh7EtDPYY).

“Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia”

Di Maria Cristina Marazzi, Ambrogio Spreafico, Francesco Tedeschi. Con un saggio di Andrea Riccardi

Editore Morcelliana, collana Cieli Aperti

224 pagine, 18 euro

https://libri.santegidio.org/pageID/4/langID/it/itemID/472/Gli-anziani-e-la-Bibbia-Letture-spirituali-della-vecchiaia.html

“Il numero degli anziani è cresciuto. La loro età media si è innalzata. E la realizzazione di un sogno antico dell’umanità: vivere a lungo, allontanare le frontiere della morte il più in avanti possibile, una vera “benedizione”. Ma non possiamo nasconderci un paradosso: tale benedizione è divenuta una “maledizione” in parecchi casi. Un dramma per tanti. E un problema sociale complessivo. La lettura della Bibbia aiuta a comprendere meglio il valore degli anziani: come facciano parte, in maniera rilevante, della storia umana e religiosa. Ecco il senso di questo libro, una riflessione sulle figure “anziane” della Bibbia – Noè, Abramo, Giobbe, Zaccaria, Simeone e Anna, Nicodemo… – nel loro rapporto con la vita e con i giovani, frutto di un’esperienza di amicizia pluridecennale con gli anziani da parte della Comunità di Sant’Egidio. Gli “anziani biblici”, in modi diversi, hanno avuto un rilievo nella storia per la loro fede e la loro umanità. Forse abbiamo perso, in parte, il senso della “benedizione”, ma la Bibbia ci aiuta a recuperarlo. Ed è un senso della vita che s’irradia e si allarga a tutte le stagioni dell’esistenza. Porre gli anziani nel cuore della famiglia, della comunità o della società, è l’inizio di un cambiamento umano radicale, che abbiamo chiamato “rivoluzione comunitaria”. Gli anziani sono la “pietra d’angolo” da cui ricominciare la ricostruzione della società”.

Dalla prefazione di Andrea Riccardi.

Comunità di Sant’Egidio Rapallo – Via Giacomo Frantini, 11 – 16035 Rapallo Segreteria: +39 351 8870844 – www.santegidio.org – email: santegidio.rapallo@icloud.com