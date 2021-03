Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel tardo ponteggio odierno, i Vigili del fuoco di Rapallo, sono stati allertati per una donna smarritasi sul promontorio di Portofino. Raggiunta congiuntamente dalle squadre VVF e del CNSSA è stata riportata sul sentiero e condotta in un centro abitato in buone condizioni di salute.