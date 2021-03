Parco Portofino: donna soccorsa, rientrata a Genova in auto (3)

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Intervento del Soccorso Alpino Liguria per una ragazza genovese del 1980 che oggi ha perso l’orientamento nel Parco di Portofino. Sorpresa dal buio e senza una torcia, la donna ha allertato i soccorsi intorno alle 18,30. È stata individuata e raggiunta intorno alle 19,30 in località Costa del Termine. Essendo in buone condizioni per lei non sono state necessarie cure mediche. È stata riaccompagnata a piedi fino a San Rocco di Camogli. Da qui i soccorritori l’hanno portata a Camogli dove la donna con la propria auto ha fatto ritorno a casa