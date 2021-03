Fontanabuona: le iniziative per ricordare il sommo poeta

Riceviamo e pubblichiamo

Iniziative dantesche in Fontanabuona: un concorso fotografico e una speciale sezione di un concorso letterario

Il “Dantedì”, fissato dal governo al 25 marzo, darà praticamente l’avvio alle iniziative programmate per l’Anno di Dante, alcune delle quali peraltro già in corso sotto forma di conferenze on-line.

Anche la Fontanabuona intende fare la sua parte e ne ha buon motivo perchè ha avuto l’onore di essere citata da Dante. I versi del XIX canto del “Purgatorio”, laddove si dice che “intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella”, si riferiscono infatti al Lavagna, il corso d’acqua che percorre la vallata.

E’ stato merito di una molto autorevole studiosa fiorentina, Paola Manni, vicepresidente dell’Accademia della Crusca, se si è finalmente posto termine alla secolare diatriba riguardante l’identificazione di Siestri. Con le sue ricerche di carattere storico e filologico ha infatti “decretato” che non si tratta di Sestri Levante, come hanno sempre ripetuto i commentatori della Divina Commedia, ma del paesello, ormai abbandonato e fatiscente, che sta all’origine di uno dei due rami sorgenti del Lavagna in Comune di Neirone. “Adimarsi”, un neologismo coniato da Dante per l’occasione, significa infatti “scendere ad imum, scorrere verso il basso”.

Le iniziative annunciate, in attesa del programma di quelle che verranno promosse dal comune di Neirone, sono per adesso due: un concorso fotografico organizzato dal Centro Culturale del Lascito Cuneo assieme alla Pro Loco di San Colombano Certenoli col supporto dei Cavalieri dell’Asino d’Oro, nonché una speciale sezione del concorso letterario su Dante promosso dalla “Tigulliana” di Santa Margherita Ligure.

Per il concorso fotografico si tratterà di presentare, fra il 6 e il 13 giugno, cinque fotografie riprese in altrettanti tratti del Lavagna fra le sorgenti e la foce dell’Entella durante i mesi di aprile e maggio, mentre per il concorso letterario dovranno essere inviati alla “Tigulliana”, entro il 15 maggio, dei brevi saggi, dei racconti o delle poesie ispirate ai versi danteschi.

L’indicazione dei mesi di aprile e maggio per gli scatti fotografici è stata dettata dalle condizioni ideali del Lavagna in quel periodo, le cui acque, per le piogge primaverili, fluiscono abbondanti, ma non irruenti, tra la rinnovata e rigogliosa vegetazione delle sponde. “Non è da escludere – si azzardano a dire gli organizzatori – che il Sommo Poeta abbia realmente percorso proprio in primavera la strada della vallata e abbia trovato per il Lavagna la definizione di “bella fiumana” essendo rimasto colpito dal lento e maestoso scorrere delle acque. Tanto più che fino alla metà dell’ottocento, prima che fosse costruita la “carrettabile” di fondovalle, la vecchia strada costeggiava quasi ovunque il torrente”.

Per il concorso fotografico possono essere chieste informazioni con una e-mail indirizzata a info@lascitocuneo.it, mentre per il concorso letterario ci si può rivolgere all’indirizzo m.delpino@libero.it