Corali: Liguria Musica Tradizioni, rassegna online

La musica non si ferma, ed i cori non sono da meno. Dopo un anno di inattività corale a causa del Covid-19 ecco al via il nuovo progetto regionale di Acol Associazione Gruppi Corali Liguri: la prima rassegna online del 2021 a cui hanno aderito 38 cori, dalle 4 provincie della Liguria: La Spezia, Genova, Savona, Imperia.

L’ Acol l’associazione regionale ligure (affiliata alla Feniarco) è nata il 15 gennaio 1988 e riunisce tutti i gruppi corali liguri allo scopo di promuovere, salvaguardare e condividere la musica corale.

Allo scopo di non far sentire il vuoto che ha prodotto la pandemia a tutti i coristi; l’associazione Acol non si è mai fermata organizzando settimanalmente il SalOtto Corale Ligure Online con maestri di fama nazionale ed internazionale ed ora la prima rassegna online di Liguria Musica tradizioni. Tutti uniti dalla voglia di tornare a cantare con grinta e passione.

La manifestazione online sarà presentata al Symposium Liguria Musica Tradizioni e sarà articolata con la presentazione di 8 concerti in prima assoluta sulla piattaforma zoom nelle serate di giovedì con inizio il 18 marzo alle ore 21 fino al 13 maggio 2021. Per informazioni contattare segreteria@acol.it

La rassegna online è stata fortemente voluta dal Presidente Acol Daniela Ottobrini, figlia dell’indimenticabile Mauro Ottobrini padre della coralità ligure tutta, per sensibilizzare ed incentivare tutti i coristi ad alimentare la speranza del rientro dell’ attività corale in presenza.

Il coro rappresenta le nostre tradizioni che formano la nostra società, valori da proteggere e conservare.

La rassegna spazia dai canti folk regionali, ai canti di montagna; dai madrigali e spirituals a oratori e gregoriano; dalla polifonia sacra e profana ai gruppi lirici con orchestra.

L’obiettivo della manifestazione online è di salvaguardare e diffondere la musica per coro dalle origini ai giorni nostri.

Durante gli incontri al Symposium di Liguria Musica Tradizioni ci sanno anche compositori che illustreranno le loro opere prime.

Appuntamenti da non perdere, per info contattate segreteria@acol.it

