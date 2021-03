Cicagna: furto in officina, denunciato 40enne di Lavagna

A Cicagna, la scorsa nottata, ignoti, dopo aver forzato una finestra, e poi la porta d’ingresso di un’officina, asportavano dall’interno, molteplici attrezzi da lavoro, per un valore commerciale di 4.000 euro. I Carabinieri della locale Stazione, dopo i necessari accertamenti, individuavano l’autore del furto, un 40 enne di Lavagna. Perquisita l’auto, gli operanti, rinvenivano gli attrezzi asportati. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato”. Refurtiva recuperata e restituita.